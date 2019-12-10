Умерла исполнившая Listen to your heart солистка Roxette
В возрасте 61 года скончалась вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Певица долгие годы вела борьбу с раком.
Фредрикссон умерла 9 декабря, пишет Lenta.ru. Об этом сообщил менеджер исполнительницы Мари Димберг.
В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. С 2016 года поп-группа прекратила концертную деятельность.
Певица получила популярность благодаря работе в коллективе Roxette — он был создан в 1986 году. За карьеру было выпущено восемь альбомов, последний вышел в 2013 году. Знаменитые песни Roxette - Listen to your heart, It Must Have Been Love, The Look, How do you do.
В феврале умер народный артист России, исполнитель хита «Три белых коня» Сергей Захаров.
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