Умер исполнитель хита «Три белых коня» Сергей Захаров
Скончался народный артист России, певец Сергей Захаров. Он был известен публике по хитам «Три белых коня», «Московские окна», «Очи черные», «Вечерний звон».
Смерть певца подтвердили «Пятому каналу» в Союзе концертных деятелей. Захарову было 68 лет.
Он учился в Музыкальном училище имени Гнесиных, был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. Через два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище. В Ленинграде устроился в мюзик-холл.
В 1986 году Захаров впервые выступил с сольным концертом. Певец побывал с гастролями в 43 странах.
Он носит звания заслуженного артиста РСФСР, а с 1996 года – народного артиста России.
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