Умер прославившийся дружбой с тигром козел Тимур

В Приморском сафари-парке умер козел Тимур, известный дружбой с тигром Амуром. Урну с прахом захоронят с почестями, а память о нем будет увековечена скульптурой.

О смерти Тимура сообщила его опекун Эльвира Головина. Животного не стало 5 ноября.

По ее словам, козел содержался в комфортных условиях, за его состоянием следил личный врач.

Головина сообщила, что после смерти Тимура кремировали. На месте захоронения урны с прахом установят бронзовую скульптуру, пишет «ПолитЭксперт».

О необычной дружбе тигра и козла стало известно в 2015 году. Тимура привели к тигру на съедение, однако хищник не тронул его. Животные мирно сосуществовали бок о бок. В январе 2019 года козел наступил на тигра и тот отбросил его в сторону. Тимура возили на лечение в Москву. После этого животных разлучили.

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