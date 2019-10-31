Следовавших в Россию тигров бросили умирать на границе Беларуси

В грузовике на польско-белорусской границе бросили 10 тигров. Животных везли в Россию из Италии в качестве подарка зоопарку Дагестана.

Тигры выехали 22 октября. На белорусской таможне груз остановили: у сопровождающих не было белорусских виз, а ветеринарные сертификаты на диких животных оказались неполными.

В итоге тигры застряли на границе и быстро истощились, одно животное умерло, передает телеканал «360». В ситуацию вмешался мэр Познани Яцек Ясковяк, который принял решение отправить кошек в местный зоопарк. Когда тигры восстановятся, их повезут в испанский центр для диких животных.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели в 2020 году организуют форум по сохранению популяции тигров.