Россия и Индия займутся защитой тигров

Москва и Нью-Дели в 2020 году организуют совместный форум по сохранению популяции тигров. Об этом лидеры двух стран договорились на полях ВЭФ.

Как заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, две страны будут наращивать сотрудничество для защиты окружающей среды. Для этого Москва и Нью-Дели организуют форум по сохранению популяции тигров.

Президент России сейчас находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Там у него запланированы двусторонние переговоры с лидерами других стран. Уже завтра он встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Возможно, в следующем году Владимир Путин проведет переговоры с украинским коллегой Владимир Зеленский. Ему будет направлено приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы.