Кремль пригласит Зеленского на День победы
Главе Украины Владимиру Зеленскому будет направлено приглашение на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, уже 17 руководителей государств подтвердили свое участие в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве, передают «Ведомости».
Среди приглашенных президент Франции Эмманюэль Макрон, руководитель США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин , премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие. Отдельно президент Путин выразил надежду на участие в торжестве белорусской стороны.
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