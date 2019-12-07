Умение пить алкоголь спасло человечество 10 млн лет назад

Умение усваивать алкоголь могло спасти от вымирания существ, живших миллионы лет назад и эволюционировавших в то, что мы сейчас знаем как Homo sapiens. Такого мнения придерживаются специалисты из Эксетерского университета в Великобритании.

Ученые считают, что около десяти миллионов лет назад наши африканские обезьяноподобные предки ели упавшие на землю плоды, многие из которых могли вызвать сильное отравление из-за этилового спирта. И именно способность усваивать существенные дозы алкоголя могли стать решающим эволюционным преимуществом одних групп приматов над другими.

Исследователи напомнили, что разделение предков шимпанзе и человека произошло примерно пять-восемь миллионов лет назад. Так что вероятность того, что механизм усваивания алкоголя имеет очень длинную историю, крайне велика.

При этом, конечно же, толерантность к алкоголю далеко не единственный фактор выживания.

«Алкоголь сыграл важную роль в том, как люди использовали совместные мероприятия для создания и поддержания своих отношений», — цитирует антрополога Робина Данбара Naked Science.

Ранее врачи в преддверии новогодних праздников решили напомнить, как правильно пить алкоголь.

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