В МИД Украины посоветовали Apple не заниматься политикой

На Украине прокомментировали решение компании Apple отметить Крым как российскую территорию в своих приложениях.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российской территорией в приложении Apple с кражей конкурентами разработок компании.

Также Пристайко посоветовал Apple заниматься высокими технологиями, а не политикой. Отметив при этом высокое качество продуктов компании, пишет «РИА Новости».

Ранее компания Apple признала Крым российским полуосторовом.

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