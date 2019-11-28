В МИД Украины посоветовали Apple не заниматься политикой
На Украине прокомментировали решение компании Apple отметить Крым как российскую территорию в своих приложениях.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российской территорией в приложении Apple с кражей конкурентами разработок компании.
Также Пристайко посоветовал Apple заниматься высокими технологиями, а не политикой. Отметив при этом высокое качество продуктов компании, пишет «РИА Новости».
Ранее компания Apple признала Крым российским полуосторовом.
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