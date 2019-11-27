Apple признал Крым российским
Компания Apple признала Крым российским полуосторовом.
Как рассказали депутаты Госдумы, они предъявили претензии корпорации из-за того, что в ее сервисах полуосторв был указан украинским. Однако после обращения компания все исправила.
По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, теперь в приложении «Погода» города Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как российская территория, сообщает телеграм-канал RT.
Ранее британская газета The Guardian признала полуостров российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!