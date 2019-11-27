Apple признал Крым российским

Компания Apple признала Крым российским полуосторовом.

Как рассказали депутаты Госдумы, они предъявили претензии корпорации из-за того, что в ее сервисах полуосторв был указан украинским. Однако после обращения компания все исправила.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, теперь в приложении «Погода» города Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как российская территория, сообщает телеграм-канал RT.

Ранее британская газета The Guardian признала полуостров российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».

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