Украинцы варили чудо-борщ из амфетаминов под Москвой

Полиция ликвидировала в Серпуховском районе Подмосковья крупнейшую в России нарколабораторию. «Синтетику» варили в помещениях бывшего фермерского хозяйства украинцы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время операции изъяли более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, еще 1,5 тонны - в жидком виде, а также 4 тонны химических реактивов и свыше 600 кг прекурсоров.

На месте нашли 7 химических реакторов и другое оборудование. Задержаны 3 химиков из Украины, курьер и предполагаемый организатор производства, пишет Lеnta.ru.

Продукцию сбывали через даркнет. Пресечены 18 поставок в российские регионы.

Накануне сообщалось, что ФСБ ликвидировала лабораторию по производству наркотиков в Московской области.

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