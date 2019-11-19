Украинцы варили чудо-борщ из амфетаминов под Москвой
Полиция ликвидировала в Серпуховском районе Подмосковья крупнейшую в России нарколабораторию. «Синтетику» варили в помещениях бывшего фермерского хозяйства украинцы.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время операции изъяли более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, еще 1,5 тонны - в жидком виде, а также 4 тонны химических реактивов и свыше 600 кг прекурсоров.
На месте нашли 7 химических реакторов и другое оборудование. Задержаны 3 химиков из Украины, курьер и предполагаемый организатор производства, пишет Lеnta.ru.
Продукцию сбывали через даркнет. Пресечены 18 поставок в российские регионы.
Накануне сообщалось, что ФСБ ликвидировала лабораторию по производству наркотиков в Московской области.
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