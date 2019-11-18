ФСБ России ликвидировала нарколабараторию в Подмосковье

В ФСБ сообщили о ликвидации лаборатории по производству наркотиков в Московской области. Наркоторговцы задержаны, ими оказались граждане России и Украины.

В нарколаборатории производились крупные партии синтетических наркотиков для последующей продажи через нелегальные интернет-магазины. На месте обнаружено свыше 41 килограмма мефедрона и не меньше 500 литров наркосодержащей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Производство наркотических средств в особо крупном размере», наркоторговцы взяты под стражу, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность нарко-группировки, которая организовала интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ. Задержаны семь курьеров, развозивших товар по регионам. Из незаконного оборота было изъято 440 кг наркотических веществ. Их рыночная стоимость достигает 650 млн рублей.

Читайте нас в мобильном приложении