За последний месяц количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором относительно Украины выросло с 64% до 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 13-17 декабря.

Согласно исследованию, противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и на востоке страны, а также среди сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом, по данным опроса, в декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре — 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% — в ноябре), пишет «Укринформ».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил главу Украины Владимира Зеленского в подчинении Западу.

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