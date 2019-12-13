Депутат рады обвинил Зеленского в подчинении Западу

Политики стран Запада используют Украину для противодействия России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, Украина необходима Западу для «разграбления ресурсов» и «использования против России».

«Из нас сделали колонию эти президенты. В итоге получается, что какие-то дяди, которые в геополитическом масштабе выстраивают жизнь стран и континентов, решили для себя, что нужно воевать с Россией на территории Украины руками украинцев», — заявил Кузьмин.

О каких именно странах и президентах идёт речь, он уточнять не стал. Однако отметил, что в сложившейся ситуации, в частности, виноваты и бывший, и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский соответственно.

«Я не вижу разницы между политикой президентов Порошенко и Зеленского. Потому что ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы», — уверен депутат.

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