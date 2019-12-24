Украинцев обвинили в «бессильной злобе» из-за Крыма
Протест МИД Украины из-за открытия железнодорожного движения в Крым - бессильная злоба.
Так прокомментировал реакцию официального Киева глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Киеве заявили протест в связи приездом Владимира Путина на полуостров. А на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление, в котором говорится, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», пишет «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Он лично проехал в кабине машиниста в первом составе, а затем направился в вагон, где сидели рабочие.
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