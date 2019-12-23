«Спали плохо?»: Путин троллил Ротенберга на запуске поездов в Крым

Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Он лично проехал в кабине машиниста в первом составе, а затем направился в вагон, где сидели рабочие.

Во время поездки Путин отметил, что поезд идет мягче, чем автомобили. По ходу движения он обратился к возглавлявшему строительство Аркадию Ротенбергу. «Что-то вы выглядите плохо. Спали плохо?» - спросил Путин. Ротенберг ответил: «Нормально. Трудов положено много».

На открытии железнодорожного сообщения Путин отметил, что строители своей работой продемонстрировали способность России создавать проекты мирового уровня. Президент подчеркнул, что по мосту проехали миллионы автомобилей, а поезда в 2020 году перевезут миллионы пассажиров.

Первый поезд проедет по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь. Путин в режиме телемоста поучаствовал в церемонии отправления поезда. Он преодолеет 2741 километр пути за 43,5 часа.

По маршруту, соединяющему Москву и Симферополь, пустят четыре двухэтажных состава. На дорогу им понадобится около 33 часов, пишет «ПолитЭксперт».

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Он соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной.

В октябре сообщалось, что у опоры Крымского моста нашли три бомбы и гранаты времен Великой Отечественной войны. Они представляли опасность для сооружения.

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