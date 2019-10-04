Возле опоры Крымского моста найдены три бомбы и граната

У моста через Керченский пролив обнаружены три авиабомбы и граната. Снаряды представляли опасность для сооружения.

Находки относятся ко времени Великой Отечественной войны. Это две бомбы по 10 кг, одна – 2,5 кг и граната Ф-1.

Снаряды находились в районе одной из опор моста. Пиротехники уничтожили их на спецполигоне, рассказывает «Интерфакс».

Ранее украинские СМИ писали, что Крымкий мост не выдерживает веса машин и буквально разрушается. Жители полуострова жаловались, что конструкция буквально «трещит по швам».