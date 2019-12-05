Украинцам нельзя будет ехать в Россию без загранпаспорта

С 1 марта 2020 года украинцам запретят въезжать в Россию по внутренним документам. Разработанный кабмином Украины проект постановления приостанавливает действие соглашения с РФ о пересечении границы без загранпаспорта.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По его словам, правительство планирует запретить выезд в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Тем самым будет приостановлено действие соглашения об условиях упрощенного въезда, заключенного с 1997 по 2011 годы.

Выезд в Россию будет разрешен по загранпаспорту, дипломатическому и служебному паспортам, удостоверению личности моряка, члена экипажа или удостоверения личности на возвращение на Украину.

Дипломат объяснил, что упрощенный порядок въезда угрожает национальной безопасности страны. Он указал на рост количества случаев подделок внутренних паспортов и свидетельств, передают «Известия».

В конце ноября 2018 года Украина запретила въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Спустя месяц запрет был продлен. Решение приняли из-за опасений, что Москва сформирует отряды частных армий. С 2015 года россиянам запрещен въезд на Украину без загранпаспорта.

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