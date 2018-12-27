Украина продлила запрет на въезд мужчинам с паспортом РФ

Украина продлила запрет на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Соответствующее распоряжение дал Совет национальной безопасности и обороны.

По словам первого замглавы украинского МВД Сергея Ярового, решение о продлении запрета было принято после анализа сложной ситуации безопасности в стране.

За 30 дней на Украину не пропустили 1600 россиян. Половина отказов пришлась на области, где действовало военное положение. За этот же период в Россию не впустили 351 украинца, пишет «Газета.ru».

Въезд на Украину российским мужчинам запрещен с 26 ноября. Исключением являлись поездки «гуманитарного характера», например, похороны. Президент Украины Петр Порошенко объяснял, что решение принято с целью избежать формирования Москвой отрядов частных армий.