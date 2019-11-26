Украинского чиновника избили из-за песни Газманова
Заместителя мэра украинского города Славянск Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба.
По словам чиновника, посетители заведения «Соло», а также охранники применили к нему физическую силу и выставили на улицу без верхней одежды. Рубан выразил недовольство тем, что играла песня «Москва, звонят колокола» в исполнении российского певца Олега Газманова.
Заммэра сделал замечания диджею и администратору заведения, после чего включили песню «Офицеры, россияне». Это вывело чиновника из себя.
«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — сказал Рубан.
Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не стали оформлять протокол о нарушении, сообщают «Известия».
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