Украинского чиновника избили из-за песни Газманова

Заместителя мэра украинского города Славянск Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба.

По словам чиновника, посетители заведения «Соло», а также охранники применили к нему физическую силу и выставили на улицу без верхней одежды. Рубан выразил недовольство тем, что играла песня «Москва, звонят колокола» в исполнении российского певца Олега Газманова.

Заммэра сделал замечания диджею и администратору заведения, после чего включили песню «Офицеры, россияне». Это вывело чиновника из себя.

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — сказал Рубан.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не стали оформлять протокол о нарушении, сообщают «Известия».

Ранее основатель и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять действующий запрет на въезд в страну. Разин сообщил у себя в Instagram о трагедии с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо, которая находится в одной из больниц Полтавы в состоянии комы. Певица и продюсер дружат много лет.

Продюсер самого популярного на излёте «перестройки» музыкального коллектива попал в список деятелей искусства, которым был запрещён въезд на Украину.

Ранее представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал журналистам о том, что продюсер Андрей Разин запретил своему бывшему подопечному исполнять песни из репертуара «Ласкового мая».

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