Продюсер «Ласкового мая» слёзно обратился к Зеленскому
Основатель и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять действующий запрет на въезд в страну.
Разин сообщил у себя в Instagram о трагедии с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо, которая находится в одной из больниц Полтавы в состоянии комы. Певица и продюсер дружат много лет.
«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину», — обратился к нынешнему украинскому лидеру Андрей Разин.
Продюсер самого популярного на излёте «перестройки» музыкального коллектива попал в список деятелей искусства, которым был запрещён въезд на Украину.
Ранее представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал журналистам о том, что продюсер Андрей Разин запретил своему бывшему подопечному исполнять песни из репертуара «Ласкового мая».
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