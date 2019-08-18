Продюсер «Ласкового мая» слёзно обратился к Зеленскому

Продюсер «Ласкового мая» слёзно обратился к Зеленскому

Основатель и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять действующий запрет на въезд в страну.

Разин сообщил у себя в Instagram о трагедии с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо, которая находится в одной из больниц Полтавы в состоянии комы. Певица и продюсер дружат много лет.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину», — обратился к нынешнему украинскому лидеру Андрей Разин.

Продюсер самого популярного на излёте «перестройки» музыкального коллектива попал в список деятелей искусства, которым был запрещён въезд на Украину.

Ранее представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал журналистам о том, что продюсер Андрей Разин запретил своему бывшему подопечному исполнять песни из репертуара «Ласкового мая».

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