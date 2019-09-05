Украинский язык и государственность назвали выдуманными

Украинский язык выдуманный, а государственность не существует. Так считает бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

По словам дипломата, независимость государства не обеспечивается принятием акта о «незалежности».

Современной Украине пришлось создавать государство из ничего - заявил Маген. Также он отметил, что стране не повезло с соседями, поэтому её становление идет очень медленно, пишет Лента.ру.

Ранее во время визита на Украину супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара оскандалилась. Она не стала пробовать украинский каравай и бросила хлеб на землю.

Инцидент произошел в аэропорту «Борисполь». Премьер с супругой прибыли в Киев в ночь на 19 августа. При выходе из самолета их встретили три девушки с национальным караваем и солью.