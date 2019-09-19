Украинский посол призвал мир невоенным способом развалить РФ

Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал страны объединиться ради общей цели – развалить Россию. Для ее реализации он предлагает использовать санкции.

Об этом говорится в статье «Единственный способ справиться с Россией». Посол уверен, что попытки договориться с Россией обречены на провал. Дипломат объясняет это тем, что данные шаги идут вразрез с «кремлевским режимом».

Он считает, что для развала не нужны военные действия, достаточно изолировать страну с помощью экономических ограничительных мер. Александрович считает, что от распада России «выиграет подавляющее большинство стран», передает телеканал «360».

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну из-за осутствия у нее ядерного оружия.