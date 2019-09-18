Украина признала нежелание ЕС продолжать санкции против России

Запад отходит от соблюдения санкций против России, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, это «заставляет Россию двигаться в верном направлении», пишут «Народные новости» со ссылкой на издание Welt.

О смягчении ограничительных мер, отметил господин Пристайко, говорит и восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ, и желание стран G7 вернуться к формату «большой восьмерки».

Напомним, резолюция, которая вернула российской делегации в ПАСЕ полномочия в полном объеме была принята 26 июня.