Украинский политолог был изгнан из студии «России 1»

Украинский политолог был изгнан из студии «России 1»

rueconomics.ru

Украинский политолог Вячеслав Ковтун был изгнан из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Ведущий политического ток-шоу Дмитрий Куликов в соответствии с правилами показал ему красную карточку.

Примечательно, что Ковтун сам попросил об изгнании, пожаловавшись на то, что ему не дают говорить.

Непосредственно перед этим в студии возник жаркий спор по поводу инцидента с бывшей женой главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Она была задержана на границе с Польшей при попытке вывезти 650 тысяч евро.

Ковтун, в свойственной ему манере, на повышенных тонах стал перебивать участников передачи, указывая на случай коррупции в РФ. Он напомнил дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, пишет Лента.ру.

После того, как украинский политолог удалился из студии, ведущий передачи объяснил разницу между делом Черкалина и Князевой. Он отметил, что изъятые у Черкалина средства пойдут в российский бюджет, а Князев «подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла».

Ранее «Русская планета» разбиралась, почему на нашем телевидении постоянно спорят об Украине, а иногда ожесточённые дискуссии заканчиваются даже драками.

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События: общество
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