Украинский политолог был изгнан из студии «России 1»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун был изгнан из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1». Ведущий политического ток-шоу Дмитрий Куликов в соответствии с правилами показал ему красную карточку.

Примечательно, что Ковтун сам попросил об изгнании, пожаловавшись на то, что ему не дают говорить.

Непосредственно перед этим в студии возник жаркий спор по поводу инцидента с бывшей женой главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Она была задержана на границе с Польшей при попытке вывезти 650 тысяч евро.

Ковтун, в свойственной ему манере, на повышенных тонах стал перебивать участников передачи, указывая на случай коррупции в РФ. Он напомнил дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, пишет Лента.ру.

После того, как украинский политолог удалился из студии, ведущий передачи объяснил разницу между делом Черкалина и Князевой. Он отметил, что изъятые у Черкалина средства пойдут в российский бюджет, а Князев «подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла».

Ранее «Русская планета» разбиралась, почему на нашем телевидении постоянно спорят об Украине, а иногда ожесточённые дискуссии заканчиваются даже драками.