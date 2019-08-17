Как устроена кухня политических ток-шоу на российском ТВ

Почему на нашем телевидении постоянно спорят об Украине? Дерутся ли эксперты за кадром после жарких эфиров и есть ли на телевидении цензура? «Русская Планета» решила спросить об этом у завсегдатая общественно-политических ток-шоу, политолога Андрея Никулина, который считает себя либералом-патриотом и не боится при этом соглашаться (иногда) с властями.

Со стороны кажется, что на ток-шоу только кричат, и какую-либо разумную критику там услышать невозможно. Так ли это?

- Редко, но получается сказать что-то толковое. А в целом да – если говорит человек, представляющий систему, то ему дают спокойно высказаться, если выступает противник системы – тебя начинают перебивать, обрывать. Но это такой элемент игры.

За какую команду Вы играете?

- Условно я представляю либеральный лагерь. А так - самого себя, свою собственную точку зрения. И, как мне кажется, достаточно умеренную, прагматическую, патриотическую, в плане того что я думаю о благе страны, где я живу и собираюсь жить. Я не согласен с большинством действий, осуществляемых властями, считаю их неправильными, антинародными, а порой дурными и глупыми. Но если есть решения, которые я одобряю – я говорю об этом.

Например?

- Решение Путина не вводить санкции против Грузии. Или предварительное решение не уничтожать санкционные продукты. Или попытки облегчить иностранцам визовое пребывание в России – продлить визы до полугода и разрешить им посещать Россию вне туров.

Фото: Facebook Фёдора Бирюкова

Почему не любят либералов?

- Лично я считаю, что либерализм – это оптимальная идеология, потому что всё остальное мы уже перепробовали. В 90-е наш либерализм был карикатурным, неправильным, и потому заработал неприятную репутацию, поставил на себе клеймо.

Нужно раскручивать гайки, снижать налоги. Если не умеете грамотно тратить деньги без распилов и откатов – давайте оставим их нашим налогоплательщикам. Если не умеете грамотно выполнять запреты – то давайте их отменять, потому как крупная рыба все равно прорывается через эти сети, а простые люди в них запутываются.

Если мы не можем справиться с бюрократией, с чиновничьим произволом, с коррупцией, если каждый новый запрет и закручивание гаек порождает своих бенефициаров в чиновничьих кругах, то единственный путь - это отменять эти законы, если они всё равно не работают. Или работают, но на благо конкретных бюрократических выгодоприобретателей.

Почему на политических ток-шоу так много украинцев?

- Это отчасти политический театр. Люди могут говорить искренне, но они должны играть при этом свои роли. Поскольку во многом Украина является нашим зеркалом, порой кривым – это порождает спрос на украинских экспертов. Среди них есть люди адекватные, хорошие, есть и, мягко говоря, странные. Но в театре у каждого свои роли. И если человек долго играет эту роль, то он с нею сживается.

Многие вполне разумные эксперты не выдерживают и отказываются ходить на шоу. Почему?

- Для меня ток-шоу – это политическая трибуна, это возможность сказать и быть услышанным несколькими миллионами человек. Эта трибуна может быть неудобной, особенно если ты критик власти. Тебе может не нравиться. Но если ты хочешь высказываться не для узкого круга, а на всю страну – тебе приходится считаться с правилами и ходить туда. Никто не обещал, что это будет приятно.

Бывает, что гостевые редакторы обманывают и не дают микрофон? Или, например, потом вырезают всё из передачи?

- Я хожу в основном на прямой эфир, то есть там вырезать сложно. Но могут замолчать, перебить. Другое дело, что ты можешь говорить очевидные для себя вещи, но зритель не будет слышать тебя, потому что ты в его глазах слился с театральным стереотипом либерала-наймита и противника России. Ну и люди вообще часто склонны не слышать того, чего они слышать не хотят. Намного проще отворачиваться от неприятных вещей, чем смотреть правде в глаза.

Цензуры как таковой нет, она в головах у зрителя. Есть моменты, которые нельзя упоминать, но они не связаны с именами наших правителей. Как таковых запретных тем я не встречал. Говорят обо всём, в том числе о митингах, о выборах в Мосгордуму. Но куда важнее, что зрители многое просто не хотят слышать. У них вечная Украина в умах и сердцах, потому что о чужих проблемах слушать приятнее.

Фото: Facebook Сергея Маркова

Накал страстей в эфире иногда таков что кажется, что быть драке. Конфликты площадку покидают?

- Такое бывает редко, всё же ток-шоу – это больше театр, хотя иногда страсти кипят вполне искренние. После эфира люди чаще быстро расходятся и бегут дальше по своим делам. Есть взаимная неприязнь у ряда экспертов, но это редкость.

Тратить столько сил, времени и нервов на эфиры – оно стоит того? Есть ли польза?

- Звучит банально, но я хочу описывать правду, какой я её вижу, донести, объяснить, просветить. К тому же, телепередачи смотрят разные люди, на многих очевидных темах можно получить отклик или поддержку, донести, что мы куда-то не туда идём.

Практический выхлоп есть в региональных вопросах. Там внимательно слушают мнение центра. Где-то можно попытаться охладить страсти или не дать снизить планку нормы. Например, когда какой-нибудь эксперт раз за разом повторяет, что мы должны прямо сейчас начать войну с Украиной, или нанести ядерный удар по США, то у людей может возникнуть ощущение нормальности таких призывов. Скольких наших людей вы хотите подставить под встречный удар? Как вы потом собираетесь выжить в условиях ядерной зимы? Вы понимаете, что говорите о совершенно диких, абсурдных вещах? Хочется верить, что остудить горячие головы всё же удастся.

А какие самые распространенные заблуждения есть у зрителей?

- До сих пор сильна зацикленность на злокозненном Западе, что они хотят нам навредить, что там вообще есть до нас какое-то дело. Слишком сильный крен в сторону внешней политики. Без лишней необходимости нам не нужно внешними делами заниматься, мы и так при СССР слишком много средств потратили на окружающий мир. Нам нужно сосредотачиваться на себе.