Украинский журналист сравнил жителей ДНР и ЛНР с животными

Украинский журналист Остап Дроздов сравнил с «животными» жителей Донбасса и призвал лишить их гражданства.

Он в уничижительном ключе отозвался о жителях неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. При этом Дроздов сравнил их с «парнокопытными» в зоопарке, куда он «любил ходить в детстве», пишут «Известия».

Также журналист сказал, что люди, проживающие в Донбассе, недостойны украинского гражданства и каких-либо гражданских прав. «Для меня они испорченные и потерянные», — сказал Дроздов.

Многие представители журналистского цеха на Украине возмутились откровениями Дроздова и заявили, что подобные высказывания недопустимы.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение о признании некоторых документов, выданных властями ДНР и ЛНР. В частности, это решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан.