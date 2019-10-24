Киев начал признавать выданные в Донбассе документы

Правительство Украины приняло решение о признании некоторых документов, выданных властями ДНР и ЛНР. В частности, это решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан.

Сначала документы будет рассматривать специальная комиссия, а потом принимать решение об их признании или непризнании, пишет «Лента.Ру».

При этом в правительстве отметили, что признание отдельных документов ДНР и ЛНР не означает признания «власти оккупантов». В своём решении Киев руководствовался так называемыми «Намибийскими исключениями» ООН, которые были приняты в 1971 году.

Ранее Киев выдвинул еще одно условие для выполнения минских договоренностей и разведения сил в Донбассе. Украинская сторона заявила, что власти в республиках должны сложить свои полномочия.