Киев требует распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

Киев выдвинул еще одно условие для выполнения минских договоренностей и разведения сил в Донбассе. Украинская сторона заявила, что власти в республиках должны сложить свои полномочия.

В Киеве обвинили ДНР и ЛНР в регулярном срыве режима тишины на линии соприкосновения. Также украинская сторона отметила, что отвод войск на этих территориях может произойти только по истечении 7 дней после прекращения огня. Это условие якобы не выполняют ополченцы ДНР и ЛНР.

Кроме этого, Киев хочет получить контроль над российско-украинской границей, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что несмотря на договоренности о разводе сил, украинские силовики разместили 17 артустановок и более 50 единиц бронетехники вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса.