Украина разместила артиллерию вблизи домов в Донбассе

Несмотря на договоренности о разводе сил, украинские силовики разместили 17 артустановок и более 50 единиц бронетехники вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса.

По словам заместителя начальника Народной милиции Эдуарда Басурина, разведкой подтверждаются факты размещения украинскими силовиками в нарушение минских договоренностей 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин. Установлены они вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов, пишет «РИА Новости».

Напомним, с 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения, в том числе запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно запускала белую сигнальную ракету. Это означает готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе.