Украинский генерал предложил утопический план «возврата» Крыма

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж представил очередную утопическую стратегию по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

По его мнению, при поддержке Запада Украина превратится в мощную страну, и жители Крыма сами пожелают вернуться в состав страны.

Экс-чиновник уточнил, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Маломуж также заявил, что главу Крыма нужно снять с должности и провести в регионе «свободные выборы», пишут «Известия».

Следующим шагом необходимо решить «колоссальную проблему со свободой бизнеса», считает украинский генерал. Для этого нужно обратиться к помощи международных партнеров его страны, под чей «контроль» необходимо будет отдать полуостров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев еще поборется за полуостров. По его словам, бороться за возвращение Крыма в состав страны он собирается «не только словами».