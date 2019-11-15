Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» РФ

Украинский адмирал пожаловался на «Калибры» РФ

фото: Voenchel.ru

Российские корабли и подводные лодки в Черном море оснащены ракетными комплексами «Калибр». Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко считает это одним из проявлений агрессии по отношению к Киеву.

По словам Воронченко, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в акватории новые корабли и подводные лодки. Также РФ создала в данном регионе глубоко эшелонированную оборону, усилив свои ПВО установками С-400.

Адмирал подсчитал суммарный залп ракет, находящихся на вооружении Черноморского флота, он составляет 72 единицы, а к концу 2020 года он повысится до 168 ракет, пишет РБК.

Ранее китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту РФ. Для этого в стране разрабатывается сверхзвуковая противокорабельная ракета.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!