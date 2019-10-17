СМИ: Украина собирается контролировать Черное море
Китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту РФ. Для этого в стране разрабатывается сверхзвуковая противокорабельная ракета.
Конструкторское бюро «Южное» из Днепра показало макет сверхзвуковой ракеты воздушного старта «Блискавка».
Как отмечают китайские СМИ, в случае взятия на вооружения данной ракеты, Киев сможет контролировать черноморскую акваторию.
При этом характеристики украинской разработки практически сопоставимы с российской противокорабельной ракетой X-31, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.
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