СМИ: Украина собирается контролировать Черное море

Китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту РФ. Для этого в стране разрабатывается сверхзвуковая противокорабельная ракета.

Конструкторское бюро «Южное» из Днепра показало макет сверхзвуковой ракеты воздушного старта «Блискавка».

Как отмечают китайские СМИ, в случае взятия на вооружения данной ракеты, Киев сможет контролировать черноморскую акваторию.

При этом характеристики украинской разработки практически сопоставимы с российской противокорабельной ракетой X-31, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.