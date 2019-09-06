Украинские силовики вновь открыли огонь из минометов

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5, Лозовое. Также огонь был открыт по городу Ясиноватая, там находится крупный железнодорожный узел.

Представители Народной милиции ДНР и ЛНР сообщили, что первый обстрел произошел в 18:10, стреляли из гранатомета. Несмотря на это подразделения республик ответный огонь не открыли и продолжили соблюдать перемирие.

Позже силовики вновь обстреляли позиции Народной милиции рядом с населенным пунктом Авдеевка. Было выпущено 28 мин, также использовались крупнокалиберные пулеметы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Киев продолжает обстреливать территорию Донбасса. А также не разводит силы и средства на линии соприкосновения.

По словам замглавы народной милиции ДНР Эдуарда Батурина, это позволяет Киеву не отказываться от активных боевых действий в случае необходимости. Но таким образом они нарушают условия Минских соглашений.