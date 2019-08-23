Украина не выполняет Минские соглашения

Украина не выполняет Минские соглашения

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Киев продолжает обстреливать территорию Донбасса. А также не разводит силы и средства на линии соприкосновения.

По словам замглавы народной милиции ДНР Эдуарда Батурина, это позволяет Киеву не отказываться от активных боевых действий в случае необходимости. Но таким образом они нарушают условия Минских соглашений.

При этом в ДНР отмечают, что некий прогресс все же есть, ведь обстрелов стало чуть меньше, пишут «Известия».

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил о том, что хотел бы выполнить все условия Минских договорённостей. Он также обещал в скором времени полностью урегулировать конфликт на Юго-Востоке Украины.

Ранее между самопровозглашенными республиками и Киевом была достигнута договорённость о бессрочном режиме перемирия. Но пока обе стороны сообщают о нарушениях противника.

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Места: Украина, ДНР
События: война
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