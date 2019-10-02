Украинские радикалы митингуют у офиса Зеленского

Представители националистических организаций устроили митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Их негодование спровоцировало подписания Киевом «формулы Штайнмайера».



Акция была малочисленна, митингующие вышли на улицу с флагами националистических партий и вывеской с надписью «Нет капитуляции!».



Отмечается, что силовики контролируют ситуацию, пишут «Известия».



Украина на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ закрепляет механизм предоставления территории особого статуса.