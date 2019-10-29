Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков устроили потасовку во время записи эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев. По опубликованным кадрам видно, что после объявления рекламы Вакаров и Семченков отошли в сторону и начали что-то бурно обсуждать. Их словесная перепалка началась еще ранее. Когда политологи дошли до рукоприкладства, ведущий программы и другие гости бросились их разнимать.

«Вы оба у меня в гостях, ваше физическое состояние — это моя ответственность», — заявил Владимир Соловьев, отметив, что, несмотря на эмоции, подобное поведение является недопустимым, пишет «РИА Новости».

Телеведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса. За одну неделю он провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.