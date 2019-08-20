Украинские моряки насмерть отравились метанолом на Кубани
Два украинских моряка с находящегося вблизи порта Тамань судна отравились метиловым спиртом и скончались. Один из них умер во время транспортировки в больницу, другой – в реанимации.
Инцидент произошел с моряками судна «Магус». О случившемся стало известно в ночь на 19 августа.
Когда к месту прибыли российские врачи, один мужчина находился в коме, другой был в тяжелом состоянии. Как пишет «ПолитЭксперт», пострадавшие служили в ранге второго помощника капитана и помощника второго класса.
Ранее в Ульяновске 11 человек отравились подсолнечным маслом домашнего производства. Двое из них скончались.
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