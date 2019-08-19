Уже 11 человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновске
Еще трое взрослых и двое детей поступили в ульяновскую больницу после употребления, предположительно, подсолнечного масла. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
У двоих взрослых зафиксированы кровотечения, у детей нет серьезных проявлений отравления, изменения в организме показали лабораторные исследования, передает «Интерфакс».
Общее количество пострадавших составило 11 человек.
Ранее семь жителей Ульяновска поступили в больницы с симптомами отравления. Все они употребляли подсолнечное масло одного производителя. Двое отравившихся скончались. В крови ульяновцев нашли крысиный яд.
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