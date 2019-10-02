Украинская песня стала самой популярной в России

Стало известно, тексты каких песен в течение года россияне искали в сети чаще всего. Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года.

Лидером рейтинга поисковика «Яндекс» стал трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.

Второй в рейтинге стала композиция исполнителей Rauf & Faik «Детство», набрав 36 баллов. Написанная Михаилом Исаковским «Катюша», набрала 33 балла, пишет ТАСС.

Ранее были названы самые популярные направления, куда едут туристы, а также места, где отдыхающие оставляют больше всего денег.

Бангкок остается самым востребованным направлением на протяжении четырех лет. Следующие по популярности города находятся в Европе. Париж и Лондон, вместе взятые, приняли около 19 млн путешествующих.