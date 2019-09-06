Куда едут и где оставляют деньги туристы всего мира

Названы самые популярные направления, куда едут туристы, а также места, где отдыхающие оставляют больше всего денег.

Бангкок остается самым востребованным направлением на протяжении четырех лет. За прошлый год этот тайский город посетили 22 млн туристов из разных стран. Следующие по популярности города находятся в Европе. Париж и Лондон, вместе взятые, приняли около 19 млн путешествующих, пишут «Известия».

Зато больше всего денег туристы оставляют в Дубае, в день примерно в этом городе они тратят $553.

Ранее сообщалось, что во многих странах туризм является важной составляющей национальной экономики из-за прямых налоговых поступлений и создания дополнительных рабочих мест. Так, из исследований WTTC следует, что в 2017 индустрия путешествий обеспечила более 300 млн рабочих мест во всем мире. Через десять лет прогнозируется увеличение этого показателя на 100 млн мест.