Российский туризм на мировом рынке приносит триллионы

По итогам 2017 года доход от туризма в российскую экономику составил почти 3,5%, в денежном выражении - три триллиона рублей.

Если рассматривать этот показатель в динамике, то за последние три года заметен существенный рост. Так, в 2015 году прямой вклад туристической отрасли в ВВП страны составлял 1,5%.

Мировая индустрия путешествий в последние годы динамично развивается: в 2017 году она показала рост на 4,6%, опередив в этом сектор производства, финансовых услуг и торговли.

По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в ближайшие десять лет туристический сектор будет ежегодно расти в среднем на 3,8%.

В 2017 году на него приходилось 10,4% мирового ВВП, но уже по итогам 2018 года ожидается увеличение показателя до 11,7%. Если рассматривать Россию в глобальном масштабе, то необходимость стимулирования туристской отрасли становится вполне очевидной.

На благо экономики

Во многих стран туризм является важной составляющей национальной экономики из-за прямых налоговых поступлений и создания дополнительных рабочих мест. Так, из исследований WTTC следует, что в 2017 индустрия путешествий обеспечила более 300 млн рабочих мест во всем мире, через десять лет прогнозируется увеличение этого показателя на 100 млн мест.

Туристская отрасль занимает важное место и в экономике нашей страны. По итогам 2017 года, в ней было занято более полумиллиона человек, а доходы от международного туризма составили почти 9 млрд долл. США. По словам главы Ростуризма Олега Сафронова, российская индустрия путешествий стимулирует развитие более пятидесяти отраслей экономики, а налоговые поступления от туризма за период с 2014 по 2017 год выросли более чем на 18%.

Вместе с тем отрасль динамично развивается — в том числе и за счет растущих позиций России на мировом рынке. Так, по данным Ассоциации туроператов (АТОР), количество иностранных посещений в нашу страну в 2017 году увеличилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и составило более 32 млн. Из них более 9 млн поездок пришлось на гостей из дальнего зарубежья. Кроме того, согласно исследованию Всемирной туристской организации (UNWTO), Россия входит в десятку самых посещаемых стран мира.

Существенную лепту внес прошедший чемпионат мира по футболу. За один месяц Россия приняла более 3 млн иностранцев — примерно столько же, сколько за весь 2016 год. Власти ожидают, что уже в 2019 году турпоток в страну вырастет более чем на 20%, тенденция к росту будет сохраняться несколько лет.

Согласно концепции федеральной целевой программы по развитию туризма в Российской Федерации в 2019-2025, вклад отрасли в ВВП страну за шесть лет должен увеличиться с нынешних 3,5% до 5%. Доходы от въездного туризма планируется увеличить на 75% за счет увеличения ежегодного туристического потока — до 75,5 млн человек к 2019 году и до 93 млн человек — к 2025. Причем, структурно он на 55% должен состоять из российских граждан и на 45% — из иностранных.

Государственный приоритет

Поскольку иностранцы ориентированы на высококачественный отдых, рост турпотока из зарубежных стран может стать стимулом и для модернизации гостиничной индустрии в нашей стране. Таким образом, увеличение объемов въездного туризма положительно скажется на разных отраслях народного хозяйства. Вполне понятно, почему российское правительство уже сделало это одной из приоритетных государственных задач.

Так, в Стратегии развития отрасли в России до 2020 года обозначены планы совместной работы органов исполнительной власти и участников туристического рынка. Выделены приоритетные направления и виды туризма на основе исследования потенциального спроса и основных мировых турпотоков. В итоге каждому региону предложена своя программа развития. Например, с учетом возрастающего интереса иностранцев к таким регионам, как Байкал (211 тысяч туристов за 2017, рост за год на 35%) и Приморский край (640 тысяч туристов, рост за 2017 год на 13%) видится логичным стимулирование туризма в этих областях.

Кроме того, города Южного федерального округа могут вполне конкурировать с популярными пляжными направлениями. Однако чтобы регион смог реализовать свой туристический потенциал, необходимо решить ряд проблем: модернизировать гостиничную инфраструктуру, построить новые дороги, заниматься продвижением турпродуктов за пределами страны. Обозначенные проблемы характерны и для других российских регионов. И решить их без активного государственного участия невозможно.

Впрочем, государство больше других заинтересовано в устранении преград для вывода российского турпродукта на внешний рынок. Поэтому проводит активную и планомерную политику в этом направлении.

Одним из стратегических шагов в рамках этой политики стал перевод Ростуризма в ведение Минэкономразвития, согласно сентябрьскому указу Президента РФ. Ожидается, что благодаря этому будет выработан системный подход для стимулирования туристической отрасли. Так, ведомству поручено разработать новую стратегию развития российского туризма до 2035 года. В рамках нее будут сформированы новые туристические продукты, проделана работа по повышению качества и прозрачности услуг для путешественников, созданы условия для роста объемов внутреннего и въездного туризм.

Речь, в частности, идет о том, чтобы сделать деятельность туристических операторов более устойчивой, а их взаимодействие с потребителями услуг — более безопасными. Необходимость этого вызвана тем, что регулярно компании оказываются не в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами — как это, в частности произошло с «Натали Турс» и DSBW. В целом, ситуация на рынке улучшается: укрупнение туроператорского рынка, которое наблюдается уже несколько лет, близится к своему логическому завершению. По разным оценкам, только за последние четыре года, количество туроператоров в России уменьшилось в три раза. Но для того чтобы в нашей стране окончательно сформировался цивилизованный рынок туристических услуг, необходим постоянный государственный мониторинг.

Это и будет являться одной из функций нынешнего Минэкономразвития. К управлению в сфере оказания туристических услуг чиновники намерены привлечь и бизнес — через создание «Делового совета по туризму». Например, в рамках его работы будут определены ключевые показатели эффективности работы участников туристического рынка.

Совместными усилиями

Тесное взаимодействие с бизнесом представляется необходимым условия для развития всей туристической отрасли в России. В частности, для стимулирования въездного туризма жизненно важно модернизировать инфраструктуру. Стоит отметить, что за последние годы в частном инвестировании туризма произошли положительные сдвиги. Так, по данным Ростуризма, ежегодные вложения в гостиницы за десять лет выросли на 70%.

Итоговый бюджет проводимых работ в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу составил почти 680 млрд рублей, из которых 390 млрд рублей — средства федерального бюджета. Эти средства были потрачены на строительство новых дорог, стадионов, аэропортов. При этом, от части запланированных проектов в ходе работ пришлось отказаться. Окончательный выбор делался с учетом востребованности объектов после завершения спортивного мероприятия.

Что касается новых гостиничных объектов, то все расходы на их запуск взял на себя бизнес. Согласно данным правительства, общий объем частных средств для строительства и ремонта отелей в рамках подготовки к чемпионату мира составил почти 40 млрд рублей.

По оценкам экспертов, объем вложений для строительства пятизвездочного отеля в любом регионе России примерно одинаковый и составляет не менее 30 млн рублей за номер. Срок окупаемости — в среднем 22 года. Намного выгоднее возводить объекты более низкой категории. Так, объем инвестиций для одного номера трехзвездочного отеля составляет примерно 6 млн рублей, а отбиваются вложения в два раза быстрее.

Дальнейшее развитие въездного туризма в России требует еще больше инвестиций. Тем не менее представители бизнеса готовы вкладываться в проекты, повышающие туристическую привлекательность региона, — в этом случае они получают возможности для устойчивого роста. В этом контексте уместно упомянуть, что именно в 2011 году, в первый год действия федеральной программы по развитию внутреннего и въездного туризма, объем частных вложений в гостиницы вырос в два раза.

Таким образом, оптимальным способом достижения высоких темпов въездного туризма представляется развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). Следует отметить, что российское правительство поддерживает распространение такого опыта. Так, в рамках федеральной программы по развитию туризма на 2019-2025 годов по типу ГЧП будут реализованы 15 крупных инвестиционных проектов в разных регионах России. Планируется, что полное финансирование программы составит почти 380 млрд рублей, из которых большая часть — внебюджетные средства.

Не бояться нового

Еще одним стимулом для развития въездного туризма может стать вывод новых для российского рынка продуктов, которые уже востребованы в других странах. К таким относится клубный отдых (таймшеринг), сеть которого включает в себя почти сто стран. Ежегодно мировой рынок таймшеров растет примерно на 15%, а денежный оборот работающих на нем компаний составляет около 4 млрд долларов в год. Тем более в России есть много курортов, которые можно привести к формату таймешеров (с ориентацией не только на пляжный, но и горнолыжный отдых).

Создание в России рынка таймшеринга и предоставление возможности международным туроператорам продавать клубный отдых в наших отелях не только повысит туристическую привлекательность страны, но и внесет свой вклад в национальную экономику. Важно отметить, что развитие таймшеринга предполагает масштабную работу — здесь мы говорим не о модернизации отдельных отелей, а о создании всей инфрастуктуры. Это, в свою очередь, будет способствовать появлению новых рабочих мест в разных отраслях — строительной, торговли, сферы юридических услуг.





Фото: Анна Виноградова, президент некоммерческой ассоциации по защите прав и интересов туристов, владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм»

Важно и то, что благодаря таймшерингу, Россия получит дополнительные налоговые поступления, как это происходит в других странах. Например, три года назад вклад таймешинга в экономику США составил почти 80 млрд долларов, а расходы владельцев и их гостей составили 10 млрд долларов — как на самом курорте, так и за его пределами.

Но для включения российских курорта в международную сеть таймшеринга необходимо привести их в соответствие международным стандартам, а это требует значительного финансирования. Однако эта задача тоже может быть успешно решена в рамках государственно-частного партнерства.

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