Украинская делегация не хочет работать в ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.



Глава делегации Лиза Ясько заявила, что Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.



«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.



Отмечается, что Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, относительно последствий возвращения России в ПАСЕ, пишет РБК.

Ранее ПАСЕ подтвердила полный набор полномочий российской делегации в ассамблее. В предложенной депутатами резолюции не упоминается каких-либо санкций.

116 чиновников проголосовало за возвращение России, 62 - против. Еще 15 депутатов воздержались от голосования.