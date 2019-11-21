Украинка представляясь женой Путина пыталась пройти в Кремль
Уроженка Украины попыталась пробиться к президенту России Владимиру Путину в Кремль. Она представлялась его супругой.
Инцидент произошел 20 ноября. Женщина кричала на Красной площади, что является женой российского лидера. Она требовала встречи с ним.
Федеральная служба охраны скрутила женщину и передала наряду полиции.
Те установили, что задержанной 36 лет, она является гражданкой Украины. Ее привезли в психиатрическую больницу с подозрением на шизофрению, передает «Московский комсомолец».
В сентябре якутский шаман Александр Габышев назвал Путина «злым духом» и направился в Кремль изгонять его. Мужчину признали невменяемым.
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