Украинка представляясь женой Путина пыталась пройти в Кремль

Уроженка Украины попыталась пробиться к президенту России Владимиру Путину в Кремль. Она представлялась его супругой.

Инцидент произошел 20 ноября. Женщина кричала на Красной площади, что является женой российского лидера. Она требовала встречи с ним.

Федеральная служба охраны скрутила женщину и передала наряду полиции.

Те установили, что задержанной 36 лет, она является гражданкой Украины. Ее привезли в психиатрическую больницу с подозрением на шизофрению, передает «Московский комсомолец».

В сентябре якутский шаман Александр Габышев назвал Путина «злым духом» и направился в Кремль изгонять его. Мужчину признали невменяемым.

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