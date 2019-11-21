Украинец напал на американца в России

Эксперты политического шоу «Кто против?» Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Горячая словесная перепалка быстро перешла в рукоприкладство.

Перепалка между украинским и американским экспертами началась во время обсуждения влияния других государств на киевские власти. Вaкaров сказал, что именно США принесли Укрaине самый большой вред.

В этот момент Вайнер начал перебивать украинского эксперта в свойственной ему манере, что вывело из себя украинского гостя. Вакаров сначала плеснул в журналиста водой и с криком «Что ты меня провоцируешь?!» подбежал и толкнул его. После этого Вайнер упал, ударившись головой о декорации, пишет «Лента.Ру».

Потасовки время от времени происходят во время политических шоу. Ранее украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков устроили потасовку во время записи эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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