На Украине Зеленского считают хуже Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский - хуже своего предшественника Петра Порошенко.

По словам экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, при Порошенко было больше свободы прессы. При прошлом правительстве пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч.

Также созданное Зеленским правительство состоит на 90% из «тех же самых лиц», что и кабмины Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Этот кадровый состав, по мнению Лукаш, «кажется сомнительным» и действует так же, как и раньше, пишет «Российская газета».

Ранее лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип «закон один для всех» и не добился возвращения граждан из эмиграции.

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