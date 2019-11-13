На Украине предсказали изгнание правительства

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания. Эти ошибки могут привести к роспуску парламента и изгнанию правительства из страны.

По словам лидера платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрия Спивака, глава государства так и не начал сажать коррупционеров, не воплотил в реальность принцип «закон один для всех» и не добился возвращения граждан из эмиграции.

Так же Спивак заявил, что это правительство будет изгнано из страны уже в феврале, а парламент будет разогнан летом, пишет «Газета.Ру».

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Богдан отметил, что Владимир Зеленский «сильно переживает» и «действительно измучен». Президент Украины устал от негатива СМИ и пользователей сетей и болезненно воспринимает критику в сторону своей молодой команды.

Читайте нас в мобильном приложении