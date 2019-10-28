На Украине заявили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

На Украине заявили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

topwar.ru

Украинская полиция сообщила об изъятии и вывозе оружия националистов из посёлка Золотой в Донбассе. Оружие находилось у участников акции, выступающих против разведения войск.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями организации, которая выступает против разведения сил. Глава государства требовал убрать оружие и настаивал на необходимости завершения этого процесса.

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян подтвердил информацию о вывозе оружия добровольцев из Золотого. По его словам, в настоящий момент в районе подготовки к разведению войск в Донбассе, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для развода сил в Донбассе «нужно проявление политической воли». А пока Киеву мешают националисты.

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