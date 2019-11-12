На Украине заявили о состоянии войны с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в состоянии войны из-за Крыма.
Кулеба заявил о готовности «воевать» за полуостров. При этом он уточнил, что украинская сторона будет вести войну в первую очередь «политико-экономическим путем».
Вице-премьер отметил, что война закончится только после возврата Крыма и выплаты компенсации за агрессию, пишет «РИА Новости».
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях с НАТО, и ЕС нужно достичь уровня, когда страна станет для них незаменимой, чтобы не стучаться в закрытые двери и умолять «возьмите нас».
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