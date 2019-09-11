Украина захотела стать «незаменимой» для НАТО

Киев не собирается стучаться «в закрытые двери» Североатлантического альянса. Страна хочет стать необходимой для НАТО.

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, в отношениях с НАТО, и в отношениях с ЕС нужно достичь уровня, когда страна станет для них незаменимой, чтобы не стучаться в закрытые двери и умолять «возьмите нас».

Он уверен, что его страна должна сделать так, чтобы НАТО почувствовал себя слабее без нее, нежели с ней, пишут «Известия».

В Киеве уверены, что не получат приглашение вступить и в Евросоюз в ближайшее время. Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.