Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Украина не получит приглашение вступить в Евросоюз в ближайшее время. Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Расширение ЕС может угрожать единству и консолидации организации. Поэтому в ближайшие 5-10 лет этот вопрос решен не будет, уверен депутат.

Также Яременко отметил, что одного лишь желания Киева вступить в ЕС недостаточно. У Украины слишком много экономических и политических проблем для того чтобы безболезненно влиться в Евросоюз, пишет Лента.ру.

Ранее европейские импортеры отказались от закупок некоторых фруктов и овощей из Украины. Ограничение коснулось ввоза яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов ввозимой продукции.

Причиной стала необходимость защиты стран Евросоюза от вредных карантинных организмов